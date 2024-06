Ex-marido é preso por importunação sexual após perseguir mulher em Ladário

Delegacia de Ladário / Divulgação

Um homem de 41 anos foi preso por importunação sexual após criar um perfil fake nas redes sociais e mandar mensagens de cunho sexual para a ex-mulher, em Ladário. A prisão foi feita nesta segunda-feira, 17, após investigação.

Segundo a Polícia Civil, ao registrar o boletim de ocorrência, uma equipe da Delegacia de Polícia Civil de Ladário iniciou trabalho investigativo e conseguiu localizar o autor dos delitos, tendo sido esclarecido, que, na verdade, tratava-se do ex-marido da vítima.

Desse modo, o autor marcou um encontro com a vítima em um motel. A vítima informou aos investigadores, que realizaram o monitoramento e conseguiram prender o autor. No momento da prisão, ainda foi encontrada uma faca no assoalho do veículo do rapaz.

A Polícia Civil ressalta que o combate ao crime continuará ocorrendo de maneira firme e constante. A população poderá denunciar qualquer prática delituosa pelo disque denúncia da Delegacia de Ladário, número (67) 3226-1090. O sigilo da identidade e número telefônico serão mantidos.