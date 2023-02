Ex-marido enforca mulher até vítima expelir sangue pela boca

Caso foi registrado na Delegacia / Google Street View

Homem de 30 anos é acusado de enforcar a ex-mulher até a vítima expelir sangue pela boca. Caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (6), no bairro Centro Velho, em Bonito.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima compareceu na Delegacia por volta das 00h30 onde contou que foi casada durante 9 anos com o autor. Segundo ela, a separação foi há 3 meses, eles possuem filhos, mas o homem tenta reatar a relação.

Ainda conforme a vítima, ela foi até a casa do ex-marido para conversarem e ao chegar lá, pediu para ficar na calçada, mas o homem insistia para ela adentrar na casa.

A agressão ocorreu quando o suspeito puxou a vítima pelo braço e apertou seu pescoço. Ele a puxou para dentro de casa, e só largou o pescoço após alguns segundos. A mulher caiu no chão e percebeu que estava saindo sangue da boca.

O ex-marido ofereceu água, pediu desculpas e disse que a levaria para o hospital. No entrevero, o genro da mulher foi até a casa e a viu sentada no chão da cozinha pedindo socorro. O rapaz ligou para a Polícia Militar.

Em seguida o agressor pegou a vítima e a colocou dentro do carro dizendo que a levaria para o hospital, porém a deixou em sua casa e fugiu logo em seguida.

A Polícia Militar esteve no local e realizou buscas na cidade a fim de localizar o autor, porém este não foi encontrado. A vítima realizou Exame de Corpo de Delito e atestou lesões leves no punho direito, joelho esquerdo e escoriações no pescoço.

Ela desejou representar criminalmente e solicitou medidas protetivas de urgência, pois teme por sua vida e integridade física.