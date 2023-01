Ex-marido invade casa, quebra tudo e ainda xinga mulher

Caso foi registrado na DP de Anastácio / Google Street View

Homem de 40 anos invadiu a casa da ex-mulher, quebrou a janela, jogou a comida fora e ainda a xingou. O caso ocorreu no Conjunto Habitacional Antonio Clementino em Anastácio, nessa quinta-feira (19).

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada via 190 para atender ocorrência de violência doméstica no endereço. No local a vítima informou que saiu de casa indo até um terreno baldio para cortar vassoura, e ao retornar deparou-se com seu ex-marido no interior da residência.

O homem estava jogando todos os alimentos cozidos no chão. Ele também quebrou a janela da sala e começou a xingar a vítima: "sua sem vergonha, vagabunda e cadela", disse o agressor.

A mulher já possui medida protetiva expedida pela comarca de Anastácio contra o autor, que insiste em se aproximar. Após a vítima acionar a PM, ele fugiu do local, porém foi localizado a algumas quadras da casa.

Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia de Anastácio onde o caso foi registrado.