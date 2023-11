Ex-namorados são presos por assassinato de jovem em Campo Grande

Delegacia da Mulher / Divulgação

Dois homens foram presos pela morte de Gabriela Oliveira Belentani, de 18 anos. A vítima foi agredida e baleada no Jardim Botânico, em Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, um deles é conhecido como “LK”, que seria o executor, e outro como “Maconha”, que é suspeito de ser o mandante do crime.

Os policiais da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimentos à Mulher) apuraram que no dia do crime, no dia 10 de novembro, antes de ser assassinada, a mulher contou para as mulheres dos suspeitos sobre o envolvimento amoroso com eles.

A vítima chegou a pedir para um desconhecido e foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, mas não resistiu.

Após apuração foi expedido os mandados de prisão preventiva que foi cumprido pela equipe da DEAM.