Ex não aceita fim do casamento e é preso por perseguição e stalker

Autor foi encaminhado à Unidade Policial / (Foto: Divulgação)

Um homem de 32 anos foi preso pela equipe da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Paraíba por stalker e perseguição a ex-companheira. O acusado descumpriu medidas protetivas e importunava a mulher.

Segundo a Polícia Civil, inconformado com a separação, ele perseguia a vítima de diversas formas. Ela havia bloqueado ele nas redes sociais e ligações, com isso, ele fazia sucessivas transferências bancárias no valor de

R$ 0,01 para encaminhar mensagens pelo aplicativo do banco.

Diversas testemunhas confirmaram que ele persegue a vítima passando constantemente em frente a casa, encaminhando presentes à mulher e aos filhos dela, com a finalidade de se aproximar.

No dia dos fatos, após ele ser interrogado, ele voltou a casa da vítima e descumpriu a medida de se aproximar a menor de 500 metros dela. "Visando garantir a integridade física e psicológica da vítima, prontamente, uma equipe policial compareceu à residência do autor o localizando, dando assim voz de prisão", informou a polícia.

Após a prisão, o autor foi encaminhado à Unidade Policial, a prisão foi ratificada pela Delegada de Polícia Titular da Unidade e, ainda, representou prisão preventiva do autuado.