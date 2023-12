Ex não aceita fim do relacionamento e ameaça mulher em Anastácio

Caso foi registrado na DP de Anastácio / Ronald Regis

Uma mulher, de 40 anos, procurou a Delegacia de Anastácio na última terça-feira, 12, após o ex-companheiro a ameaçar. O suspeito não aceita o fim do relacionamento.

Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz estava indo com frequência a casa da vitima para ameaça-la de morte, mesmo com o fim do relacionamento há 4 meses.

O rapaz, de 36 anos, dizia que iria matá-la caso a encontrasse com outro homem. Ele seria ex-presidiário e estaria morando em uma cada de lona no Jardim Tarumã.

O caso será investigado.