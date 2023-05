Ex tenta matar mulher com injeção de veneno em Três Lagoas

Acusado foi preso / Divulgação

Um homem de 33 anos foi preso pela equipe da DAM Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas, na segunda-feira, 29, após descumprir a medida protetiva e tentar matar a ex-companheira injetando veneno.

Segundo as investigações, mesmo ciente das medidas protetivas, o homem, que é morador do Bairro Santa Rita, foi até a residência da ex, dizendo que na seringa havia veneno de cobra e que ele iria injetar nela. O descumprimento das protetivas e a ameaça foram comunicados ao Poder Judiciário, que expediu, através da 2ª Vara Criminal de Três Lagoas, o mandado de prisão preventiva em desfavor do agressor.

Com a ordem de captura em mãos, a Polícia Civil iniciou as buscas desde cedo e por volta das 10 horas, conseguiram prender o autor. Ele foi conduzido à sede da DAM, onde foi dado o efetivo cumprimento ao mandado judicial de prisão, e após ser submetido ao exame de corpo de delito, foi conduzido às celas da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitario).