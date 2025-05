Delegada Titular da Dacco falou com exclusividade em Podcast online do Jornal O Pantaneiro / Foto: O Pantaneiro

A delegada titular do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Dracco), Ana Claudia Medina, concedeu entrevista exclusiva ao Jornal O Pantaneiro para falar a respeito do balanço final de operação contra o tráfico de drogas, desenvolvida em conjunto com outros dois estados: Paraná e Espírito Santo.

Depois de falar a respeito de apreensões de carros milionários, obras de arte, relógios e munições, respondeu ao apresentador, Rhobson Lima, sobre a apreensão de garoto de 14 anos de idade integrante de organização criminosa que aterrorizava a vida de crianças e adolescentes, inclusive envolvido na organização de ataque de uma pessoa com coquetel molotov.

“Fizemos, também, o apoio à Polícia Civil do Rio de Janeiro, numa segunda fase da Operação Adolescência Segura, que envolveu a apreensão de um menor que estava envolvido numa organização criminosa. Ele tinha uma liderança específica dentro desse grupo criminoso em crimes violentos, de ódio, de extremismo, que envolviam maus-tratos de animais, que envolviam estupro virtual, diversos outros crimes graves, automutilação e, principalmente, tentaram a morte de um morador de rua arremessando um coquetel Molotov”, informou a delegada.

Esta operação teve como primeira fase, uma atuação conjunta no mês de abril. Agora, a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente e Vítima do Rio de Janeiro, “nos solicitou para a apreensão desse menor, que é do Mato Grosso do Sul, era residente aqui na capital do estado, com 14 anos, e já tinha uma função específica nessa organização criminosa”, esclareceu.

“Em operação de busca e apreensão que o DRACCO promoveu aqui na capital, a identificação de diversos elementos, possibilitaram condições dele ser representado para sua internação provisória, o que aconteceu na data de ontem (14)”, finalizou.

Confira a entrevista:

