17 de Novembro de 2025 • 23:40

Polícia

Fábrica clandestina de iogurte é fechada e dono é preso em Terenos

Operação encontrou irregularidades graves e 200 litros de leite sem origem

Redação

Publicado em 17/11/2025 às 19:15

Local foi interditado pela equipe / PCMS

A Polícia Civil fechou uma fábrica clandestina de iogurte e prendeu o responsável pelo local, nesta segunda-feira (17), em Terenos. A ação foi conduzida pela Decon com apoio da Iagro, do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e da Vigilância Sanitária.

A fiscalização ocorreu por volta das 9h30, no Núcleo Industrial do bairro Bodoquena. No estabelecimento, os fiscais encontraram produtos sem registro, fabricação sem boas práticas de manipulação, falta de higiene, ausência de responsável técnico e rótulos com numeração falsa.

Cerca de 200 litros de leite estavam em uma caldeira em processo de pasteurização, mas sem qualquer comprovação de origem. Também foram apreendidas 21 bobinas de rótulos falsificados. O SIM interditou a fábrica.

O proprietário, de 67 anos, foi levado para a Delegacia de Terenos e autuado por crimes contra as relações de consumo, com pena prevista de dois a cinco anos de detenção, sem possibilidade de fiança nesta fase.

