Fábrica clandestina de iogurte é fechada e dono é preso em Terenos

Local foi interditado pela equipe / PCMS

A Polícia Civil fechou uma fábrica clandestina de iogurte e prendeu o responsável pelo local, nesta segunda-feira (17), em Terenos. A ação foi conduzida pela Decon com apoio da Iagro, do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e da Vigilância Sanitária.

A fiscalização ocorreu por volta das 9h30, no Núcleo Industrial do bairro Bodoquena. No estabelecimento, os fiscais encontraram produtos sem registro, fabricação sem boas práticas de manipulação, falta de higiene, ausência de responsável técnico e rótulos com numeração falsa.

Cerca de 200 litros de leite estavam em uma caldeira em processo de pasteurização, mas sem qualquer comprovação de origem. Também foram apreendidas 21 bobinas de rótulos falsificados. O SIM interditou a fábrica.

O proprietário, de 67 anos, foi levado para a Delegacia de Terenos e autuado por crimes contra as relações de consumo, com pena prevista de dois a cinco anos de detenção, sem possibilidade de fiança nesta fase.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!