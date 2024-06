'Falso profeta' de Bataguassu é preso por perseguição e ameaçar a ex

Homem foi preso em flagrante / Divulgação

Um jovem de 28 anos foi preso nesta quarta-feira, 5, por ameaçar e perseguir a ex-companheira. O investigado se intitulava por profeta, usando a religião para amedrontar a vítima, além de desrespeitar a medida protetiva.

Segundo a Polícia Civil, ele foi capturado após descumprir medida protetiva de urgência. De acordo com a denúncia, o rapaz estaria perseguindo a mulher e utilizava de ameaças religiosas para controlar sua vida, dizendo que Deus irá castigá-la caso ela não mantenha contato com ele.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência, as perseguições são frequentes, acentuando-se aos finais de semana. O autor também responderá pelo delito de violência psicológica contra a mulher, uma vez que a mulher afirmou estar abalada emocionalmente diante das condutas do dele.