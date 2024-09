Falta de atenção no transito causa acidente na avenida Pantaneta

Acidente na av. Pantaneta

Na tarde deste sábado (28), um acidente de trânsito envolvendo um veículo Fiat Doblo e uma motocicleta Honda Biz 100cc deixou um homem de 36 anos com ferimentos leves em Aquidauana. O incidente ocorreu por volta das 14h16 na rotatória da Avenida Dr. Sabino (Pantaneta) esquina com av. Gabriel Ferreira da Silva.

A equipe do SAMU foi acionada e prestou os primeiros socorros no local, encaminhando o motociclista ao Pronto Socorro de Aquidauana para avaliação médica. A condutora do Fiat Doblo não sofreu ferimentos. A Polícia Militar esteve presente para tomar as medidas cabíveis.

Aumento de Acidentes Envolvendo Motocicletas

Este acidente destaca a crescente preocupação com a segurança dos motociclistas nas vias públicas. Motocicletas são frequentemente envolvidas em acidentes de trânsito, muitas vezes resultando em ferimentos graves ou fatais. É essencial que tanto motociclistas quanto motoristas de veículos maiores estejam atentos e respeitem as regras de trânsito para evitar tragédias.

A conscientização sobre a importância do uso de equipamentos de segurança, como capacetes e roupas apropriadas, além da necessidade de dirigir defensivamente, pode ajudar a reduzir o número de acidentes. Campanhas educativas e fiscalização rigorosa são medidas fundamentais para promover um trânsito mais seguro para todos.