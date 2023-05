Família de Corumbá perde tudo em incêndio causado por curto circuito

Equipe combateu chamas, mas fogo consumiu cômodos / Divulgação

Uma família perdeu tudo na casa após um incêndio na Rua Joaquim Murtinho, entre a Antônio João e Tiradentes, em Corumbá, na noite de domingo, 21.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, combateu as chamas, mas o fogo consumiu todos os móveis. Segundo a equipe, o incêndio começou em um dos quartos, por volta das 22h07, por curta circuito, causado por um ventilador.

Um material de combustão no cômodo também favoreceu a propagação do fogo. O morador, de 41 anos, disse que vive com a esposa e mais três filhos adolescentes, ninguém estava em casa quando o fogo começou.

Na frente da casa ainda funcionava uma lanchonete que vendia açaí e cachorro quente.

Um cachorro da família foi resgatado e outros gatos conseguiram fugir.