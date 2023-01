Família é torturada e sequestrada por traficante em Campo Grande

Caso foi registrado na Deam / (Foto: Henrique Arakaki,Midiamax)

Uma jovem de 24 anos procurou a polícia após ser agredida por traficante, assim como os filhos de 9 meses, 2, 3, 5 e 7 anos, que foram sequestrados e torturadas por quase seis horas, em Campo Grande. A vítima suspeita que as agressões foram motivadas por dívidas de drogas da mãe.

Por volta das 11h do último domingo (15), a mãe saiu para ir ao mercado e deixou os filhos com o ex-marido, pai das crianças, pois iria demorar pouco. Nesse período, o avô ligou avisando que iria para sua casa ficar com os netos. Pouco depois, a mulher não encontrou a família quando chegou em casa, conforme o Jornal Midiamax.

Eles retornaram para casa às 17h. Ele disse à polícia que os filhos foram sequestrados por um traficante e que as crianças foram torturadas, com visíveis arranhões e tapas. O filho mais velho teria sido agredido com um pedaço de pau nas solas dos pés. As crianças foram levadas para outro imóvel que não conhecem.

A mãe da jovem está presa e suspeita que o crime tenha sido motivado por dívidas de drogas. Já na segunda-feira (16), por volta das 10h, o mesmo traficante foi até a casa se passando pelo ex ao bater a porta, com três comparsas, quando mais agressões começaram.

A mulher conseguiu correr para fora da casa e gritar por socorro. Em seguida, pegou os filhos e correu pelas ruas do bairro até que um desconhecido a levou até a Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher).

Na delegacia ela reforçou que o pai e ex não contaram sobre as agressões, mesmo sofrendo a mesma tortura.

O caso está sendo investigado e foi registrado como ameaça, tortura qualificada mediante sequestro e tortura qualificada se o crime for cometido contra criança.