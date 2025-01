Família morre afogada após carro capotar e cair em lagoa

Carro ficou submerso / Corpo de Bombeiros, Divulgação

Quatro pessoas da mesma família, sendo pai, mãe e os dois filhos de 13 e de 10 anos, morreram afogadas no final da manhã de segunda-feira (13), após o carro onde estavam sair da pista e cair em uma lagoa na região da estrada do Cascalho, em Brasilândia.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas foi acionada por volta das 7h30 desta terça (14) por um motorista que passava pela estrada vicinal que fica na região da BR-158 e viu o carro dentro da lagoa.

Os militares foram até o local com equipe de mergulho e, então, conseguiram identificar que havia quatro vítimas dentro do veículo.

O adolescente estava com as pernas para fora, mas não é possível saber se ele tentou sair ou quase foi arremessado. As outras pessoas estavam presas em seus assentos.

A suspeita é que o acidente tenha acontecido entre a noite de domingo (12) e a madrugada de segunda-feira (13).

Após acionarem a Perícia e a Polícia Civil, os militares fizeram a retirada dos corpos e, com ajuda de um trator, removeram o veículo que estava totalmente submerso, segundo o Campo Grande News.

De acordo com o delegado Avelino Rafael Mantovani, familiares das vítimas informaram que eles moravam em uma fazenda na região e voltavam de uma confraternização. Eles saíram do local da festa por volta das 23h. O pai e condutor do carro, havia ingerido bebidas alcoólicas.

As apurações iniciais apontam que o motorista acabou perdendo o controle da direção e acabou caindo na lagoa após capotar o veículo.