Família morre em acidente com caminhão em Nova Alvorada do Sul

Alvorada Informa

Um acidente no fim da tarde de ontem (29), em Nova Alvorada do Sul, entre uma caminhonete Toyota Hilux e um caminhão, resultou na morte da motorista do SUV, identificada como Simone de Fátima Oliveira, 37. Ela morreu carbonizada.

Segundo informações do Alvorada Informa, Simone estava no carro com o esposo Jucinei de Jesus Ferreira, e uma criança de 5 anos. Toda a família morreu no acidente.

A batida aconteceu no km 404. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, mas conforme as informações iniciais, a colisão foi frontal e com o impacto, ambos os veículos acabaram pegando fogo.

A caminhonete, conduzida por Simone, parou na área de mata às margens da pista e o caminhão ficou no acostamento da rodovia com parte da carga de ovos espalhada.

O trânsito foi interrompido nos dois sentidos da rodovia e liberado após aproximadamente 1h30, mas teve que ser novamente interditado por conta dos fogos que voltou no caminhão.

O condutor do caminhão que transportava ovos foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Francisca Ortega, em Nova Alvorada do Sul. Equipes da CCR MSVia, Corpo de Bombeiros, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e funerária estiveram no local.

Os corpos foram encaminhados ao Imol (Instituto de Medicina Odontologia Legal) de Dourados e depois, foram liberados aos familiares para sepultamento.