Família morre em acidente de trânsito na BR- 163

Sidney Assis

Um veículo de passeio e um caminhão carregado de milho, na BR-163, em Sonora, vitimou três pessoas da mesma família, entre elas, uma criança, nas primeiras horas da manhã deste domingo ,26. Ainda não há confirmações das identificações das vítimas.

O motorista do caminhão saiu ileso do acidente, no entanto, perdeu praticamente toda a carga, pois ela ficou tombada na pista e nas margens da rodovia.

Segundo informações do jornalista Sidney Assis, o acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã deste domingo, quando o carro em que a família estava, um Chevrolet Prisma, colidiu frontalmente com o caminhão e ficou completamente destruído.

Eles eram moradores de Sonora e seguiam no trajeto de Coxim para a cidade.

As vítimas ficaram retidas no veículo e não tiveram tempo de serem socorridas, vindo a óbito ainda no local. A pista ficou totalmente interditada por conta do acidente e do caminhão que ficou tombado.

A CCR MSVia esteve no local, assim como a Polícia Rodoviária Federal, além da Polícia Civil de Sonora.