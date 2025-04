Família procura idoso desaparecido em Miranda há sete dias

Morador segue desaparecido / Arquivo pessoal

A família de Ailton dos Santos Colman, de 65 anos, está em busca do idoso que desapareceu de sua residência em Miranda, no último dia 28 de março. Ailton, que sofre de sequelas decorrentes de um AVC, sumiu por volta das 21h de sua casa, localizada na Rua Santos Dumont, no bairro Nova Miranda.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela cunhada de Ailton, uma mulher de 55 anos, o idoso enfrenta dificuldades de memória devido às sequelas do acidente vascular cerebral. Ele tem histórico de sumir de casa em outras ocasiões.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do idoso pode entrar em contato com a polícia pelo número 190.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!