Família procura por capinador desaparecido em Miranda

Família procura por morador de Miranda / Divulgação

A família de Wagner Matchua, de 34 anos, procura por informações sobre o paradeiro dele após o desaparecimento registrado em Miranda, no último sábado, dia 13.

Segundo boletim de ocorrência, Wagner saiu de casa por volta das 20h30 e não retornou. Familiares e conhecidos tentaram contato, mas não conseguiram localizá-lo. O telefone dele também não tem atendido às ligações.

Wagner trabalha como capinador em uma fazenda da região e, de acordo com o patrão, não retornou ao trabalho até o momento.

Quem tiver informações que possam ajudar a encontrá-lo deve acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.

