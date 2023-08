Família procura por pedreiro que veio de Salvador para trabalhar em MS

A família do pedreiro Frank Neves Cerqueira Pereira, de 38 anos, está vivendo uma angústia há dois meses, já que não tem contato com o rapaz desde o último dia 25 de junho. Natural de Salvador, Frank veio trabalhar no Pantanal sul-mato-grossense.

As informações que a família tem é que o rapaz estava trabalhando em uma fazenda no pantanal e depois começou a trabalhar no ramo da construção civil na cidade de Coxim, inclusive o último lugar que ele foi visto, foi em uma obra na cidade.

Preocupados com o paradeiro do rapaz, a família entrou em contato com o jornal para tentar informações sobre ele. Quem tiver informações sobre ele pode ligar para a polícia no 190 ou entrar em contato com o telefone (75) 982065462 ou (71) 987247868