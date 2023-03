Família que morreu em acidente na BR-163, em Sonora, é identificada

A família que morreu em um grave acidente na rodovia BR-163, em Sonora, foi identificada como Fabiana Bispo Lira de 39 anos, Sidnei Aurélio Pereira de 44, e Thais Bispo Araújo, de apenas 5 anos. Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a suspeita é de que a motorista tenha dormido ao volante. O acidente aconteceu no fim da manhã de ontem, 26.

Imagens obtidas pelos policiais mostram que a condutora estava andando no acostamento bem antes do acidente. O caminhão, outro envolvido na colisão, sinalizou piscando a luz alta, mas como não resposta, acabou por ocupar a mão contrária de direção – sentido que deveria estar o Prisma em que a família estava.

Por isso, a motorista pode ter acordado no susto e na tentativa de voltar para sua mão acabou colidindo com o caminhão. Com o impacto, a traseira da carreta ficou levantada, e a parte da frente do Prisma ficou totalmente destruída.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local, assim como a polícia científica de Coxim, polícia judiciária de Sonora e a equipe da CCR MSVia.