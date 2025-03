Delegacia de Nova Andradina / Divulgação

A equipe da 1ª delegacia de Nova Andradina, prendeu em flagrante, nesta segunda-feira, 10, o filho e irmã de um homem de 52 anos, que foi preso no domingo, 9, por estupro de vulnerável. Os dois vão responder por coação no curso do processo.

Segundo apurado, após uma confraternização, o homem de 52 anos teria estuprado a amiga de sua sobrinha. A vítima teria dormido no mesmo quarto da amiga, enquanto o autor teria dormido em um outro quarto, no entanto, no meio da noite ela acordou em cima da cama do autor, cheia de hematomas e com sinais de que teria sido abusada sexualmente.

Diante disso, a jovem procurou a delegacia, registrou o Boletim de Ocorrência e em seguida o homem foi localizado e preso pela Polícia Civil. Entretanto, nesta manhã, o filho e a irmã do acusado, de 35 e 54 anos respectivamente, teriam procurado a vítima e uma testemunha, para intimidá-las, tentando constrangê-las e fazê-las mudar as versões dadas em depoimento, visando inocentar o investigado.

Diante disso, uma equipe da delegacia de Nova Andradina saiu em diligências e prendeu em flagrante o homem e a mulher, por coação no curso do processo. Interrogados, eles negaram que teriam ameaçado vítima e testemunha e alegaram que foram apenas buscar informações do ocorrido, mesmo havendo elementos apontando para as coações.

Os suspeitos permanecem presos, à disposição da justiça.