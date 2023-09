Famoso por usar nome falso e ficha de crimes é preso ao procurar polícia

Itens apreendidos / Foto: Divulgação

Conhecido por usar o nome falso de Felipe Yuri, um jovem de 27 anos foi preso na terça-feira, 19, pela Polícia Civil tentando registrando um boletim de ocorreência por perder os documentos, em Campo Grande.

Por volta das 12h, o rapaz foi à 4ª Delegacia de Polícia Civil com um boletim de extravio de documentos, no Pará, entretanto, a equipe desconfiou das respostas controversas e contataram a mentira ao verificar com os dados do estado citado.

A polícia descobriu a real identidade e a lista de crimes, como estelionato, tráfico de drogas, recepção, tráfico de armas e roubos de bancos. Investigações em andamento citam o suspeito.

O autor apontou aos policiais um guarda-volumes, na rodoviária de Campo Grande, onde ele guardou um fuzil de air soft calibre 5.56mm, e duas pistolas de pressão, com as quais afirmou que participaria de roubos no Estado do Paraná, e cinco aparelhos celulares, além de um colete balístico com estampa camuflada. Todos os objetos foram apreendidos, com apoio de equipes da 4ª DP e GOI (Grupo de Operações e Investigações).

Na oportunidade foi cumprido um mandado de prisão por crime de tráfico de drogas, no estado e Minas Gerais e levantou-se que o autor já foi preso várias vezes, por crime de estelionatos e outros, em diversos Estados do Brasil. Ele afirmou ainda aos policiais que vive para o crime e não vai mudar.