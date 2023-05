Fazenda em Aquidauana é invadida e tem novilha abatida no local

Fachada da 1° Delegacia de Aquidauana / Divulgação Policia Civil

Um funcionário de uma fazenda próximo de Aquidauana, percebeu que uma novilha foi abitada no local, na manhã de ontem, 3.

Conforme informações, o funcionário suspeita que a entrada da propriedade aconteceu por meio de embarcacações ja que o local tem acesso ao Rio Aquidauana.

Ainda segundo o capataz da fazenda ele notou o sumiço do gado quando foi mexer com o restante e viu que faltava um. O animal estava largado no pasto todo "carneado"

Esse não é o primeiro caso de furto de gados na região. Em janeiro a Polícia Civil prendeu pessoas envolvidas nesse tipo de crime na região.

Abigeato, é classificado como o furto de gado, especialmente de rebanhos bovinos e equinos. Quem for pego realizando essa prática pode responder pelo crime conforme previsto no artigo 155 do Código Penal, cuja pena varia de 2 a 5 anos de prisão.