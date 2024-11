Fazendeiro é preso por furto de 34 cabeças de gado em Coxim

Gado que foi furtado / PCMS, Assessoria, Divulgação

Um fazendeiro de 37 anos, foi preso pela Polícia Civil, após ser flagrado com 34 cabeças de gados furtadas de uma propriedade rural, localizada em Coxim.

Segundo a assessoria da Polícia Civil, as novilhas foram furtadas no domingo (3) e estavam escondidas no Assentamento Santo Antônio. Os animais já haviam sido remarcados para dificultar a identificação do verdadeiro proprietário.

A equipe de investigação foi até o local na segunda-feira (4) e encontrou os animais.

O gado estado com marcas recentes sobrepostas às marcas originais de identificação para dificultar o reconhecimento do rebanho.

Em conversa com o proprietário do local, o fazendeiro afirmou ter adquirido o gado por um funcionário da fazenda vizinha, propriedade da vítima.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante pelo crime de receptação.

As investigações seguem em andamento para que outros envolvidos sejam identificados.