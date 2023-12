Feriadão de Natal registrou morte de nove pessoas em rodovias de MS

PRF mantém fiscalização no recesso de festas / Foto: Divulgação

O balanço da PRF (Polícia Rodoviária Federal) divulgou o balanço nacional de Operação Natal, que é etapa da Operação Rodovida. Até esta segunda-feira, 25, nove pessoas morreram em acidentes em rodovias de mato Grosso do Sul.

Lucas de Souza Silva, de 20 anos, e Rafaela Brito Torres, de 21 anos, morreram na madrugada desta segunda-feira, 25, após cair com a moto no viaduto da BR-376, próximo ao acesso à usina Gadotti, em Fátima do Sul.

O casal estava em uma Honda CG Titan, quando o piloto perdeu o controle da direção, saiu da pista, colidiu na ponte e caiu do viaduto. Segundo o site MS News.

Em Aquidauana, próximo ao trevo do distrito de Palmeiras, Isa Cristina Alves Machado, esposa de um tenente da Polícia Militar, morreu em um grave acidente na BR-262. O motorista e os filhos do casal também sofreram ferimentos, na sexta-feira, 22.

Já no sábado, 23, um motociclista de aproximadamente 50 anos morreu, em Chapadão do Sul após bater em uma placa de sinalização. O acidente aconteceu por volta das 10h30, no Km-25, quando segundo uma testemunha que vinha logo atrás viu um carro fazendo uma ultrapassagem e viu o motociclista no lado contrário da pista. Com isso, o motorista voltou para a pista assustando o motociclista.

Na BR-163, entre Bandeirantes e São Gabriel do Oeste, uma mulher de 56 anos morreu e duas ficaram feridas após a colisão entre um Honda HRV e um Volkswagen Space Fox, no domingo, 24.

Em Nova Andradina, na BR-267, Ariane Renonovato Ross, de 40 anos, e o companheiro, Ivan Gonçalves Teixeira de Lima, de 45 anos, o passageiro, morreram após capotar o veículo. O carro do casal de artistas chegou a capotar e só parou após bater em um coqueiro às margens da rodovia.

Plínio Hemetério de Souza, de 61 anos, morreu em um acidente de motocicleta, em Laguna Carapã, na sexta-feira, 22. A garupa da motocicleta de 25 anos ficou em estado grave e foi transferido para hospital de Dourados.

O policial militar da reserva, terceiro sargento Valdecir Alves Correia, de 58 anos, conhecido como Correinha, morreu em um acidente na MS-395 entre Bataguassu e Anaurilândia, na sexta-feira. Ele seguia em uma caminhonete S-10 momento em que o veículo saiu da pista e capotou. A esposa, filho, uma mulher e criança também estavam no veículo.

Menos acidentes e mais mortes

No período da Operação Natal 2023, 5.940 condutores foram flagrados realizando ultrapassagens em locais proibidos, e a Polícia Rodoviária Federal fez 25.658 registros de veículos transitando acima do limite de velocidade da via. Além dessas infrações, 1.106 motoristas foram autuados por dirigir veículo sob efeito de álcool ou por recusa à realização da avaliação com o “bafômetro” (etilômetro), resultado dos mais de 26 mil testes aplicados pela PRF. Cerca de 668 responsáveis foram notificados por transportarem crianças sem os dispositivos de retenção (cadeirinhas).

A inspeção sobre a ausência ou não utilização dos elementos de segurança se dá não apenas pela obrigatoriedade destes itens, mas por configurarem condutas que podem agravar as consequências dos sinistros de trânsito. Já as situações de desrespeito à sinalização e de imprudência na direção são, em parte dos casos, causadoras destes acidentes. De sexta a segunda foram contabilizados 891 acidentes - 233 graves -, e que tiveram como resultado 1030 feridos e 90 óbitos no país.

Enfrentamento à criminalidade

As atividades da PRF no enfrentamento ao crime tiveram como finalidade promover a sensação de segurança aos cidadãos que circularam por rodovias federais ao longo da Operação Natal 2023. Graças ao policiamento ostensivo em pontos estratégicos foi possível recuperar 59 veículos com restrição de furto ou roubo e retirar 11 armas e 149 munições de circulação. Já no combate ao tráfico de drogas, 7,6 toneladas de maconha e 236 quilos de cocaína foram apreendidos. Em todo o país, 421 pessoas foram detidas e encaminhadas à polícia judiciária.