Feriadão registrou 27 acidentes e uma morte em rodovias de MS

Operação em rodovias federais / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) encerrou no domingo, 4, a Operação Dia do Trabalho 2025, que reforçou a fiscalização nas rodovias federais que cortam o Mato Grosso do Sul durante o feriado prolongado. Entre os dias 30 de abril e 4 de maio, foram registrados 27 acidentes, sendo nove considerados graves. Ao todo, 24 pessoas ficaram feridas e uma morreu.

Durante os cinco dias de operação, a PRF intensificou a fiscalização com foco na prevenção de acidentes e na segurança viária. No período, foram contabilizadas 1.665 infrações de trânsito. As mais recorrentes foram o não uso do cinto de segurança, o transporte irregular de crianças — fora dos dispositivos obrigatórios — e as ultrapassagens em locais proibidos.

Além disso, a fiscalização de alcoolemia também foi reforçada. Ao todo, foram realizados 3.654 testes com o bafômetro. Trinta e um motoristas foram autuados por dirigirem sob influência de álcool, dos quais seis acabaram presos.

Segundo a PRF, a imprudência continua sendo um fator determinante para a maior parte dos acidentes registrados nas rodovias. A instituição reforça a importância do respeito às normas de trânsito, especialmente em períodos de grande movimento como os feriados prolongados.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!