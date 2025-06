Feriado de Corpus Christi tem queda nos acidentes nas rodovias federais de MS

Divulgação PRF

O feriado prolongado de Corpus Christi foi considerado tranquilo nas rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o número de acidentes caiu quase 30% em comparação com o mesmo período do ano passado. Apenas uma morte foi registrada durante a Operação Corpus Christi 2025.

Entre quarta-feira (18) e domingo (22), a PRF contabilizou 24 acidentes, sendo seis deles classificados como graves. No total, 19 pessoas ficaram feridas e uma perdeu a vida.