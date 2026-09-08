Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Ao longo dos quatro dias de operação, 5.724 pessoas foram fiscalizadas pela PRF / Arquivo O Pantaneiro

Cinco pessoas morreram e outras 41 ficaram feridas em 33 acidentes registrados nas rodovias federais e estaduais de Mato Grosso do Sul durante o feriado prolongado. O balanço corresponde às ocorrências atendidas entre os dias 04 e 07 de setembro, durante a Operação Independência 2026.

A ação reuniu equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e do BPMR (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária), com o objetivo de ampliar a fiscalização e reforçar a segurança dos motoristas durante o período de maior movimento nas estradas. Além dos atendimentos relacionados aos acidentes, as equipes também realizaram milhares de abordagens e apreenderam mais de 1,1 tonelada de maconha.

Rodovias federais

Nas rodovias federais, a PRF contabilizou 27 acidentes, que resultaram em quatro mortes e deixaram 38 pessoas feridas.

Ao longo dos quatro dias de operação, 5.724 pessoas foram fiscalizadas, enquanto 4.631 veículos passaram por abordagens. Os agentes emitiram 1.459 multas por diferentes irregularidades de trânsito.

O excesso de velocidade esteve entre as principais infrações encontradas. Equipamentos de fiscalização eletrônica registraram 1.830 imagens de veículos trafegando acima da velocidade permitida.

A PRF também recolheu 73 veículos que apresentavam irregularidades e realizou 3.637 testes do bafômetro durante as fiscalizações.

Rodovias estaduais

Nas estradas estaduais, o BPMR registrou seis acidentes, com uma morte e três pessoas feridas.

As equipes abordaram 2.251 pessoas e fiscalizaram 1.732 veículos. No período, foram confeccionados 333 AITs (Autos de Infração de Trânsito).

Entre as irregularidades mais identificadas estavam a circulação de veículos sem licenciamento, ultrapassagens proibidas em faixa contínua amarela e a condução de veículos por pessoas sem carteira de habilitação.

Não foram registradas prisões por embriaguez ao volante durante a operação. Dois motoristas, porém, foram autuados por se recusarem a realizar o teste do bafômetro.

Apreensões

Durante as fiscalizações nas rodovias estaduais, as equipes do BPMR apreenderam 1.130 quilos de maconha, além de dois celulares sem nota fiscal e três veículos que, segundo o balanço, eram utilizados para transportar a droga.

Também foram identificadas duas ocorrências relacionadas a contrabando e descaminho. Nas ações, dois adultos foram detidos e um adolescente acabou apreendido.

