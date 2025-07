Ferro na via estoura pneu e motorista sobrevive após cair quase 30 metros 

Parece inacreditável, mas Anderson estava sorrindo e sem um arranhão após o grave acidente

Um motorista identificado por populares como Anderson perdeu o controle do veículo devido ao estouro de um pneu causado por um ferro solto no meio da BR-262. Desgovernado, o carro caiu em uma ribanceira com altura aproximada de 30 metros, mas, como que por milagre, a vítima voltou andando morro acima, seguindo o rastro deixado pelo carro.

Ocasionalmente, passava pelo local, outro motorista chamado José Álvaro, da Fazenda BR Pec, que fica nas proximidades do local do acidente. Ele prestou os primeiros socorros à vítima, mas nem teve muito o que fazer porque o acidentado subiu andando com suas próprias pernas.

Outros populares passaram pelo local e, ao parar e ver o carro “lá embaixo”, logo perguntavam: “quem morreu?”. José Álvaro e o motorista do carro que caiu, responderam: “ninguém. Era ele quem estava dirigindo”. Prontamente, as pessoas consideravam a sobrevivência, um milagre.

Carro desceu ribanceira de quase 30 metros e motorista saiu ileso do acidente

Outras pessoas, como Thalita Andrade e seus familiares, também ficaram impressionadas com o motorista estar em pé, conversando com as pessoas, sem sequer um arranhão pelo corpo. Anderson informou que estava viajando para Campo Grande, para uma consulta médica.

Informações enviadas à redação do Jornal O Pantaneiro, dão conta de que o acidente aconteceu na região do Buraco das Piranhas, próximo a Fundação Bradesco, por voltas das 14h30. “Fica entre a Baía Das Pedras e a Maria do Jacaré”, informaram populares que passaram pelo local. Policiais que atenderam a ocorrência chegaram perguntando: “você rezou hoje? porque nasceu de novo”.