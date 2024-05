Fiat Uno é destruído em incêndio no bairro Serraria

Veículo destruído pelas chamas / Corpo de Bombeiros

Um Fiat Uno ficou destruído após sofrer um incêndio na Rua Bichara, próximo ao Lanches do Alziro, no bairro Serraria, em Aquidauana, nesta quinta-feira, 9.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o fogo consumindo todo o veículo. Foi utilizado 800 litros de água no combate.

Apesar do susto, o dono do veículo estava fora do carro e não sofreu ferimentos.