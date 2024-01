Polícia Federal realiza operação no presídio de Dois Irmãos do Buriti

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira, 29, a Operação Sola Carcerem contra investigados por envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de drogas, no presídio de Dois Irmãos do Buriti.

A ação cumpre mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo Estadual de Dois Irmãos para a execução em celas do Presídio de Dois Irmãos do Buriti/MS e em quatro residências, sendo três deles de servidores públicos do estado de Mato Grosso do Sul.

Durante a investigação, ficou evidenciada a existência de um “escritório”, dentro do estabelecimento penal, para a prática de diversos golpes, por meio de sites de vendas e marketplace, tendo como principal foco a venda de maquinários agrícolas.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Mato Grosso do Sul - FICCO/MS - é composta assim: Polícia Federal, Polícia Civil no Estado do Mato Grosso do Sul, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais e Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário.

A operação recebeu o nome de “sola carcerem” do latim, que significa “presídio dominado” e seu nome decorre da atuação das forças policiais para coibir e fazer cessar a prática de crimes e para tanto foi empregado um efetivo de cerca de 100 policiais das forças de segurança federais e estaduais.