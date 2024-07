FICCO/MS prende autor de crime de estupro de vulnerável

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso do Sul (FICCO/MS) realizou a prisão de um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável em Campo Grande. O criminoso, de 74 anos, foi julgado pela Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, com agravante de relação de parentesco com a vítima.

Após a ação policial, o indivíduo foi encaminhado ao CEPOL (Centro Especializado de Polícia Integrada) em Campo Grande. A FICCO/MS, composta pela Polícia Federal, SENAPPEN, AGEPEN, PMMS, PCMS e PRF, tem como objetivo integrar e cooperar entre os órgãos de segurança pública para prevenir e reprimir o crime organizado e a criminalidade violenta na região.

Esta operação reforça o compromisso das autoridades em combater crimes contra a vulnerabilidade infantojuvenil e garantir a segurança da comunidade.

*As informações são do site Polícia Federal