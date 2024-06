FICCO/MS realiza apreensão de cocaína em Iguatemi

Ilustrativa

A FICCO/MS, com o apoio ao Polícia Rodoviária do Estado de Mato Grosso do Sul, apreendeu nesta quarta-feira, 12, cocaína em um veículo na cidade de Iguatemi.

Durante a abordagem os policiais localizaram aproximadamente 49 kg de cocaína, divididos em 45 tabletes, no tanque de combustível de uma SUV blindada. Os quatro ocupantes do veículo foram presos.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul - FICCO/MS – reúne Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública, Policia Civil, Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, Secretaria Nacional de políticas Penais e Policia Militar do Estado de Mato Grosso do sul.