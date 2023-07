Filho de juiz aposentado estava acompanhado de irmã de prefeito quando foi assassinado

Gilberto Emmnuel Fernandes Abelha, de 41 anos, que foi assassinado na tarde de domindo, 16, em Ponta Porã, estava acompanhado de uma mulher identificada como Analiz Figueredo López, de 30 anos, que é irmã do prefeito da cidade paraguaia de Cerro Corá, Wilfrido Figueredo López. A informação foi confirmada por um comunicado da Polícia Civil brasileira.

Durante o ataque ela não sofreu ferimentos, porém, entrou em estado de choque e foi socorrida por uma equipe do Samu que esteve no local.

Nas imagens divulgadas pela polícia, a mulher sai do veículo rapidamente, se agacha e até chega de se rastejar para fugir dos mais de 60 tiros que foi disparado contra Gilberto.

Gilberto Emanuel Fernandes Abelha é filho do juiz aposentado de Mato Grosso do Sul, Mário Eduardo Fernandes Abelha. O juiz já ocupou o cargo de titular da 9ª Vara do Juizado Especial - Juizado de Trânsito em Campo Grande.

O caso

Gilberto Emanuel Fernandes Abelha foi morto com vários tiros, na tarde deste domingo (16), em frente a uma padaria localizada na Rua Presidente Vargas, em Ponta Porã, a 334 quilômetros de Campo Grande.

Segundo relatos de testemunhas, os suspeitos pela execução estavam a bordo de um veículo Jeep Grand Cherokee.

A polícia militar e civil foram acionadas imediatamente e estão trabalhando para apurar mais informações sobre o caso.