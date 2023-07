Filho de juiz de Ponta Porã morto com mais de 30 tiros estava com a namorada

Carro alvejado / reprodução

A 1ª Delegacia de Ponta Porã informou que o inquérito sobre a morte de Gilberto Emmanuel Fernandes Abelha, 41 anos, filho do juiz aposentado Mário Eduardo Fernandes Abelha, está sob sigilo para não atrapalhar as investigações. A namorada da vítima a acompanhava no dia do crime.

As primeiras informações são de que Gilberto estava com a namorada, quando o Jeep Compass é alvejado com mais de 30 tiros por dois homens encapuzados, ainda não identificados.