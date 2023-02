Filho de policial é encontrado morto com tiro às margens da BR-463

Corpo estava com as mãos amarradas / Foto: ABC Color

Um jovem de 21 anos foi encontrado morto a tiro na manhã deste sábado (18) em Sanga Puitã, distrito de Ponta Porã, às margens da BR-463. O rapaz paraguaio seria filho de um policial aposentado e estava sendo investigado por roubo de uma caminhonete de um delegado da Polícia Federal.

Conforme o ABC Color, o corpo foi encontrado com as mãos amarradas e com uma perfuração causada por disparo. Ainda conforme o jornal da fronteira, o rapaz estaria sendo investigado pela Polícia Nacional paraguaia por envolvimento no roubo da caminhonete de um delegado da PF (Polícia Federal), que teria acontecido há duas semanas.

O jovem teria encontrado um conhecido, na noite de sexta-feira (17), em uma casa abandonada. Um familiar, que teria levado ele até o local, ouviu gritos e procurou o pai da vítima. Não encontraram no mesmo local, mas na BR sem vida.

O caso será investigado pelas autoridades paraguaias.