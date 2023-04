Filho de produtor escutou pai comentar sobre feminicídio em Porto Murtinho

Polícia investiga o caso / Redes Sociais

Em depoimento à Polícia Civil, o filho do casal de idosos, encontrados mortos na madrugada de quarta-feira, dia 26, em Porto Murtinho, contou que ouviu o pai dizer que mataria sua mãe.

Conforme o Campo Grande News, o rapaz relatou que o produtor rural Henrique Vergílio Shupp, 95 anos, era bastante agressivo e já havia falado sobre matar a esposa Hilda Aguilera Schupp, 76.

Conforme o delegado Eudenir Soares, a equipe esteve no local com a perícia e foram recebidos pelo filho do casal, que não teve o nome divulgado. No relato, o homem contou que o pai tinha sentimento de posse com a mãe e que já havia dito que iria matá-la e depois tirar sua própria vida.

“Nós também ouvimos moradores que disseram que ouviram quatro disparos por volta das 3 horas da manhã e analisamos imagens de câmeras de segurança que mostram que não houve nenhuma movimentação externa na casa. Considerando todos os elementos, a princípio se trata de um crime de feminicídio seguido de suicídio”, disse Eudenir.

No entanto, a polícia agora espera o laudo da perícia e segue com investigações para esclarecer o crime. Segundo a imprensa de Porto Murtinho, Henrique teria atirado duas vezes contra Hilda e depois de aproximadamente meia hora teria efetuado mais dois disparos.

Os corpos foram encontrados pelo filho do casal. Hilda estava no quarto e Henrique no corredor. Perto do produtor rural havia uma arma de fogo calibre 357.