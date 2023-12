Filho é preso após agredir e expulsar idosa de casa em Bela Vista

PM de Bela Vista / Divulgação

Um homem, de 38 anos, foi preso pela Polícia Militar por suspeita de agredir e expulsar a mãe de casa, uma idosa de 65 anos, em Bela Vista, na segunda-feira, 11.

Segundo a polícia, por volta das 21h30min, a Radiopatrulha foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de violência doméstica.

Chegando ao endereço informado, a guarnição foi recebida pela vítima, que relatou ter sido expulsa da sua própria residência e ter sofrido empurrões do seu filho. De imediato, os militares se deslocaram com a vítima para a residência dela, encontrando o homem sentado à frente do imóvel.

Diante dos fatos, o rapaz recebeu voz de prisão e foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista, para as providências cabíveis.