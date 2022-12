Filho é preso por manter idosa de 80 anos em cárcere

Caso está sendo investigado pela polícia de Corumbá / (Foto:Divulgação)

Cuidadora de idosos procurou a Polícia Civil de Corumbá e denunciou um homem de 61 anos por manter a mãe, de 80, em cárcere privado e em situação de maus-tratos, no bairro Cristo Redentor. O acusado foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a cuidadora foi contratada no dia 13 de dezembro, mas deixou o trabalho no dia 21. Ela teria presenciado episódios em que o homem gritava e xingava a mãe. A denúncia relata que o acusado amedrontava a idosa mostrando e deixando facas espalhadas pela casa, inclusive dentro do banheiro.

Outra reclamação da mulher é que a água era racionada na casa e a idosa precisava tomar banho com balde, além dos ventiladores não podiam ser ligados, mesmo em altas temperaturas que eram registradas na cidade. A cuidadora também relatou que a idosa era alimentada com comida vencida.

O filho impedia a mãe de manter contato com outras pessoas e havia escondido a bateria do celular dela para não falar com os outros filhos. A denunciante disse que ela só saia de casa para ir ao banco sacar a aposentadoria.

A equipe da 1ª Delegacia de Polícia Civil foi até a casa e conversou com a vítima que confirmou os maus-tratos e o cárcere, que contou que era humilhado em diversas situações. O acusado foi preso em flagrante por maus-tratos, apropriação de bens e cárcere privado.