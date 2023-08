Filho encontra pai assassinado e degolado em residência de Três Lagoas

O enfermeiro Adauto Bento Arantes, de 61 anos, foi assassinado e degolado com vários golpes de facas em sua residência, na cidade de Três Lagoas, na noite deste domingo (20). A vítima estava em rigidez cadavérica e a suspeita é que tenha sido morto há alguns dias pelo suspeito, ainda não localizado, nem identificado.

Quem encontrou o corpo na residência foi o próprio filho de Adauto, que estranhou seu sumiço e que ele não respondia às mensagens, nem atendia as ligações. Já no decorrer da noite, ele decidiu ir até à casa do pai e o encontrou caído e com múltiplos ferimentos de faca pelo corpo.

O filho acionou a Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que chegaram no local e constataram que o enfermeiro morreu há alguns dias. Dessa forma, isolaram a cena e aguardaram pela chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Segundo o site Fatos MS, no quarto havia sinais de luta corporal, indicando que a vítima tentou se defender das agressões. Até o momento não há informações a respeito sobre motivação para o crime e o filho não conseguiu encontrar o celular do seu pai.

Ainda de acordo com o site, Adauto estava com pelo menos 5 facadas na região do tórax e, conforme levantamentos prévios da perícia, o suspeito ainda pegou a vítima e passou a faca por duas vezes em seu pescoço, degolando o enfermeiro e causando cortes profundos na altura da jugular.

Vizinhos relataram que ouviram episódios de briga na residência, mas não suspeitaram que pudessem ter acontecido um assassinato.

O caso será investigado pela Polícia Civil e foi inicialmente registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas.