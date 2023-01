Final de semana será de calor e chuva em Aquidauana

O céu fica nublado no domingo / O Pantaneiro

Amanhã (21), o dia amanhece ensolarado, com temperatura máxima de 36°C. A umidade intercala entre 40 e 100%.

O fim de semana será de sol e chuva em Aquidauana, com muito calor.

Durante a tarde, pancadas de chuva devem ocorrer na cidade. A mínima será de 23°C durante a noite.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), no domingo (22), a máxima será de 36°C, com umidade intercalando entre 40 e 100%.

O dia fica nublado e a mínima será de 23°C.