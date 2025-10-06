Fiscalização encontra bebidas vencidas e suspeita de falsificação na Capital

O gerente e um funcionário da casa noturna foram levados até a DECON / Divulgação/PCMS

A ação foi coordenada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da DECON (Delegacia do Consumidor), com apoio da DEOPS, do GARRAS, da Vigilância Sanitária (estadual e municipal) e do Procon/MS.

ma operação de fiscalização realizada na noite de sábado (4), em casas noturnas, tabacarias e conveniências de Campo Grande, acabou revelando uma série de irregularidades que vão desde bebidas vencidas até uma apreensão inusitada: quase uma tonelada de garrafas vazias de whisky que, segundo a polícia, podem ser usadas para falsificação.

Um dos alvos foi uma casa noturna localizada na Avenida Afonso Pena. No local, os agentes encontraram dezenas de garrafas de bebidas vencidas ou sem comprovação de origem — entre elas energéticos, vinhos, licores e cachaças. Os produtos fora do prazo de validade foram recolhidos pela Vigilância Sanitária Municipal. Já as bebidas de origem estrangeira, sem nota fiscal, podem configurar crimes como descaminho e crime contra as relações de consumo, cujas penas variam de um a cinco anos de prisão.

O gerente e um funcionário da casa noturna foram levados até a DECON para prestar esclarecimentos. Um inquérito foi aberto para apurar responsabilidades, conforme informou o delegado Wilton Vilas Boas.

Suspeita de falsificação

Outro ponto da operação ocorreu fora do circuito das casas noturnas: uma equipe do GARRAS abordou um caminhão na BR-262, já na região do bairro Noroeste, e encontrou aproximadamente 900 quilos de garrafas vazias de whisky da marca White Horse. A carga estava escondida entre outros produtos e sem nota fiscal, apenas com uma declaração de transporte.

As garrafas foram levadas para a DECON, onde serão analisadas como parte de uma investigação sobre possível esquema de falsificação de bebidas. O destino da carga seria um local que, no momento da diligência, estava fechado. O motorista foi ouvido e liberado.

A operação faz parte de um esforço conjunto do Governo do Estado para fiscalizar o comércio de bebidas e garantir a segurança dos consumidores. Além dos riscos à saúde, a venda de produtos vencidos ou falsificados representa uma violação direta aos direitos do consumidor.

A DECON segue com as investigações e não descarta novas ações em estabelecimentos comerciais da capital nos próximos dias.

