Acessibilidade

06 de Outubro de 2025 • 16:31

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Fiscalização encontra bebidas vencidas e suspeita de falsificação na Capital

Operação apreende quase 1 tonelada de garrafas vazias e interdita casa noturna com produtos irregulares

Redação

Publicado em 06/10/2025 às 14:32

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O gerente e um funcionário da casa noturna foram levados até a DECON / Divulgação/PCMS

ma operação de fiscalização realizada na noite de sábado (4), em casas noturnas, tabacarias e conveniências de Campo Grande, acabou revelando uma série de irregularidades que vão desde bebidas vencidas até uma apreensão inusitada: quase uma tonelada de garrafas vazias de whisky que, segundo a polícia, podem ser usadas para falsificação.

A ação foi coordenada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da DECON (Delegacia do Consumidor), com apoio da DEOPS, do GARRAS, da Vigilância Sanitária (estadual e municipal) e do Procon/MS.

Leia Também

• Brasil tem 209 casos suspeitos de intoxicação por metanol

• MS intensifica ações contra bebidas adulteradas com metanol

• Governo vai comprar 150 mil antídotos contra intoxicação por metanol

Um dos alvos foi uma casa noturna localizada na Avenida Afonso Pena. No local, os agentes encontraram dezenas de garrafas de bebidas vencidas ou sem comprovação de origem — entre elas energéticos, vinhos, licores e cachaças. Os produtos fora do prazo de validade foram recolhidos pela Vigilância Sanitária Municipal. Já as bebidas de origem estrangeira, sem nota fiscal, podem configurar crimes como descaminho e crime contra as relações de consumo, cujas penas variam de um a cinco anos de prisão.

O gerente e um funcionário da casa noturna foram levados até a DECON para prestar esclarecimentos. Um inquérito foi aberto para apurar responsabilidades, conforme informou o delegado Wilton Vilas Boas.

Captura de tela 2025 10 06 134552

Suspeita de falsificação

Outro ponto da operação ocorreu fora do circuito das casas noturnas: uma equipe do GARRAS abordou um caminhão na BR-262, já na região do bairro Noroeste, e encontrou aproximadamente 900 quilos de garrafas vazias de whisky da marca White Horse. A carga estava escondida entre outros produtos e sem nota fiscal, apenas com uma declaração de transporte.

As garrafas foram levadas para a DECON, onde serão analisadas como parte de uma investigação sobre possível esquema de falsificação de bebidas. O destino da carga seria um local que, no momento da diligência, estava fechado. O motorista foi ouvido e liberado.

A operação faz parte de um esforço conjunto do Governo do Estado para fiscalizar o comércio de bebidas e garantir a segurança dos consumidores. Além dos riscos à saúde, a venda de produtos vencidos ou falsificados representa uma violação direta aos direitos do consumidor.

A DECON segue com as investigações e não descarta novas ações em estabelecimentos comerciais da capital nos próximos dias.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Trânsito

Grave acidente entre carro e motocicleta deixa homem ferido em Corumbá

Polícia

Foragido por estupro é preso em Campo Grande

Cidades

Bonito entrega escrituras e avança com regularização fundiária

Ação integra comemorações dos 77 anos do município

Polícia

Polícia Civil prende suspeito de feminicídio em Bela Vista

Publicidade

Polícia

PRF apreende 106 kg de drogas e armas em caminhão na BR-267

ÚLTIMAS

Cultura

Feira do Produtor Rural movimenta comunidade do Morrinho em Aquidauana

O evento contou com a participação de famílias, produtores e visitantes, com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e estimular a economia local

Cultura

Feira de Arte e Cultura de Aquidauana celebra o Dia das Crianças

O evento, que ocorre mensalmente, contou nesta edição com programação voltada ao público infantil, em alusão ao Dia das Crianças

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo