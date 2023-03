Fiscalização remove petrechos ilegais durante fiscalização no Rio Dourados

PMA

Equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental) retiraram mais de 30 petrechos ilegais do Rio Dourados, a durante fiscalização fluvial que ocorreu na madrugada de sábado para domingo,12. Na ação, mais de 20 embarcações foram abordadas

Durante os trabalhos realizados entre a Ponte de Cambira até Fátima do Sul, quatro acampamentos e seis ranchos de pesca com aproximadamente 85 pescadores fiscalizados foram averiguados. A equipe retirou do rio e apreendeu 37 anzóis de galho, de uso não autorizado no país.

Durante o corte das cordas dos anzóis, a equipe encontrou um exemplar de pintado capturado em um anzol de galho, com aproximadamente 1,6 metro. O peixe foi solto no rio. Os infratores que armaram os petrechos não foram encontrados



Vale ressaltar que a Piracema, período de defeso reservado à reprodução dos peixes, terminou no fim de fevereiro. O Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) e a PMA prepararam uma Cartilha do Pescador.