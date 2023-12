Ministério da Justiça autoriza uso da Força Nacional em aldeias indígenas de MS

Efetivo da Segurança Nacional / Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, autorizou o uso da Força Nacional em aldeias da região Cone Sul, em Iguatemi. Os servidores vão atuar em apoio a Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) em áreas de conflito com o Povo Originário e madeireiros.

A portaria com a determinação foi publicada no Diário Oficial da União, na terça-feira, 19, desempenhando a Força Nacional para atuar na região por 90 dias.

Em Roraima, as equipes também atuarão com efetivo no mesmo período na Terra Indígena Pirititi.

Entretanto, o documento não especifica a quantidade de dinheiro que será investida e o número do efetivo. “O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública”.

A portaria já está em vigor. Confira aqui.