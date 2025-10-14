Foragida do RS Mulher por estupro de vulnerável é presa em Nova Andradina

Sentenciada deve cumprir pena de 22 anos e 11 meses em regime fechado
A mulher foi encaminhada à delegacia / PCMS
A DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Nova Andradina prendeu, na manhã desta terça-feira (14), uma mulher condenada por estupro de vulnerável, crime julgado pela 2ª Vara Criminal de Lajeado (RS).
A pena de 22 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, já teve trânsito em julgado. O mandado de prisão foi cumprido em uma casa na Vila Santo Antônio, após diligências realizadas pela DAM em conjunto com a DEAM de Lajeado.
Após a prisão, a mulher foi encaminhada à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, levada à unidade prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
