Foragido condenado por estupro de vulnerável é preso na Capital

Idoso foi levado para a delegacia / Divulgação

Policiais civis que atuam no GOI (Grupo de Operações e Investigações) efetuou, na tarde de quarta-feira, 18, a prisão de um homem, de 67 anos, com mandado de prisão em aberto pelo crime de Estupro de Vulnerável.

O crime ocorreu em 2014, em Campo Grande. O criminoso teria abusado sexualmente de uma criança de 11 anos de idade.

Após localizarem o paradeiro do indivíduo, no Bairro Jardim Aeroporto, os Investigadores realizaram diligências pela região que resultou prisão do indivíduo.

O mesmo foi conduzido e apresentado à Autoridade Policial do Depac Cepol, onde permanece a disposição da Justiça.