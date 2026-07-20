Condenado por latrocínio de jovens é preso após quatro meses foragido

Amigos Breno e Leonardo foram assassinados no dia 31 de agosto de 2012 / Divulgação/Arquivo familiar

Um dos condenados pelo latrocínio dos amigos Breno Luigi Silvestrini de Araújo e Leonardo Batista Fernandes, crime que chocou Mato Grosso do Sul em 2012, foi recapturado na última quinta-feira (16), em Campo Grande, após permanecer cerca de quatro meses foragido da Justiça.

Edson Natalício de Oliveira Gomes, de 38 anos, foi localizado por policiais militares da 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) na varanda de sua residência, no bairro Vida Nova, após denúncia recebida pelo Disque Denúncia 181. Considerado de alta periculosidade, ele não ofereceu resistência durante a abordagem.

Na sexta-feira (17), o condenado passou por audiência de custódia para o retorno ao regime fechado.

Edson cumpria pena em semiaberto desde outubro de 2025, com monitoramento por tornozeleira eletrônica. Entretanto, em março deste ano, rompeu o equipamento e passou à condição de foragido, perdendo o benefício concedido pela Justiça.

Crime de latrocínio marcou o estado

Breno Luigi Silvestrini de Araújo, de 18 anos, e Leonardo Batista Fernandes, de 19, amigos de infância, foram sequestrados e assassinados na noite de 30 de agosto de 2012, em Campo Grande.

Os dois deixavam um bar quando foram rendidos por integrantes de uma quadrilha especializada no roubo de veículos de luxo. Após o sequestro, foram levados até a região do Indubrasil, onde acabaram executados com disparos de arma de fogo na cabeça.

A caminhonete Mitsubishi/Pajero roubada das vítimas foi localizada horas depois pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira), nas proximidades de Corumbá, quando seria levada para a Bolívia.

As investigações conduzidas pela Defurv (Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos) esclareceram o caso em menos de 24 horas, resultando na prisão e posterior condenação dos envolvidos.

Segundo as investigações, Edson (foto abaixo) participou da ação fornecendo informações sobre a receptação do veículo roubado na região de fronteira, recebendo drogas como pagamento.

Edson Natalício de Oliveira Gomes, de 38 anos, foi recapturado - Reprodução

Ligação com Aquidauana

O caso também possui uma ligação com Aquidauana. O pai de Breno, o engenheiro agrônomo e professor Rubens Milton Silvestrini de Araújo, atuou por 19 anos na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), sendo um dos primeiros docentes do curso de Administração do Campus de Aquidauana (CPAQ).

Rubens contribuiu para a formação de diversas gerações de acadêmicos e teve uma trajetória marcada pela atuação no ensino superior, com especializações, mestrado e doutorado na área de Administração e Ciências. Ele morreu em março do ano passado, aos 61 anos.