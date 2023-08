Foragido da Justiça de MS é preso no MT após apresentar documento falso com erro de grafia

Um foragido da Justiça de Mato Grosso do Sul tentou escapar da prisão apresentando um documento falso com erros de grafia no município de Primavera do Leste, em Mato Grosso

O documento tinha duas grafias erradas: "Título Eleitorral" e o nome da cidade onde ele teria nascido, escrita como "Cenador Canedo", provavelmente em referência à cidade "Senador Canedo", em Goiás. O nome do documento também não era o verdadeiro do fugitivo.

O foragido, identificado apenas pelas iniciais O.S.M.F., foi preso por uso de documento falso. Ele já tinha uma condenação por tráfico de drogas e associação ao tráfico, em Mato Grosso.

O homem fugiu da Penitenciária Estadual de Dourados (MS) em 2019, onde cumpria a pena de mais de 12 anos de prisão. À época, ele estava em regime semiaberto e trabalhava fora da unidade prisional.

O.S.M.F. trabalhava em uma oficina mecânica de Primavera do Leste há cerca de um ano, e foi localizado com apoio de informações passadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e da Delegacia de Confresa (MT).

Na residência do homem, foram encontrados os documentos verdadeiros. Ele foi conduzido para a central de flagrantes da Delegacia de Primavera do Leste.