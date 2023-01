Foragido da Justiça é preso em Bonito e ameaça PMs

Homem foi levado até a Delegacia / Google Street View

Foragido da Justiça de 27 anos foi preso nesta quinta-feira (12), na rua 29 de Maio, Vila América, em Bonito.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada por volta da 12h, quando a equipe da Polícia Militar passava pela via e avisou o suspeito andando a pé. A equipe teve conhecimento sobre a existência do mandado de prisão contra o individuo e realizou a abordagem.

O suspeito não obedeceu as ordens de parada. Ele correu para a casa da mãe, entrou de forma brusca em um dos quartos, como se fosse pegar algum objeto e trancou a porta pelo lado de dentro.

A PM agiu rapidamente no sentido de rende-lo e os policiais subiram no telhado do sobrado. Eles cosneguiram ter acesso a uma janela lateral que estava aberta, realizando a entrada por esta, rendendo o acusado.

Ao ser preso, o foragido disse aos policiais que eles correram um grande risco ao entrar na residência.

"Como entram assim na minha casa, correram risco de jogar vocês daqui de cima e a gente se matar? Quase que eu pulei em cima de vocês, nós iriamos se matar aqui?", disse ele que continuou as ameaças.

"Aqui nós não tem medo de polícia e se quer fazer cara de mal nós sabe fazer também".

Ele elevou o tom de voz e tentou intimidar a equipe, que desejou representar contra as ameaças.

Ele foi preso e encaminhado até à Delegacia de Polícia.