Foragido da Justiça morre em confronto com a Polícia Civil em Corguinho

Equipe do GARRAS / PCMS

O homem, que tinha mandado de prisão em aberto e vínculos com uma organização criminosa de atuação interestadual, era procurado por uma série de crimes graves, incluindo homicídio, roubo, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, lesão corporal e ameaça. Segundo a Polícia Civil, ele havia sido preso em flagrante em 2023, no município de Dois Irmãos do Buriti, por envolvimento em violência doméstica e porte ilegal de uma pistola com dois carregadores municiados, além de um colete balístico.

As equipes chegaram até o foragido após receberem a informação de que ele estaria escondido na chácara dos pais, na zona rural de Corguinho. Ao se aproximarem do local, os investigadores descobriram que ele se encontrava hospedado em uma pousada próxima à estrada.

Após confirmarem a localização com funcionários do estabelecimento, os policiais se dirigiram ao quarto indicado. De acordo com a corporação, ao entrarem no cômodo e anunciarem a presença policial, o homem tentou alcançar uma arma de fogo calibre 9mm com numeração raspada, que estava próxima a ele. Diante da ameaça iminente, os agentes ordenaram que ele largasse a arma. Como o comando não foi obedecido, um dos policiais efetuou um disparo, atingindo o suspeito.

O homem caiu ao solo ainda com vida e recebeu socorro imediato, sendo encaminhado ao hospital de Rochedo, onde, segundo a equipe médica, não resistiu aos ferimentos e foi declarado morto.

A Perícia Criminal foi acionada e apreendeu a arma de fogo, munições e outros materiais que estavam prontos para uso. Após a ação, os policiais retornaram à sede da delegacia GARRAS, em Campo Grande, para o registro da ocorrência e a oitiva de testemunhas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!